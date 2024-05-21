Пассажир рейса Лондон – Сингапур скончался во время сильной турбулентности

Один человек погиб, несколько пострадали на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности, сообщила авиакомпания.

«Рейс SQ321 Singapore Airlines из Лондона в Сингапур 20 мая 2024 года столкнулся с серьезной турбулентностью. Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший», – написала компания в сообщении на своей странице в Facebook*.

Отмечается, что самолет был перенаправлен в Бангкок и благополучно приземлился в аэропорту этого города.

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