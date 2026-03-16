Пассажир поезда умер по дороге из Пензы в Казань

В вагоне пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Пенза – Казань, скончался 51-летний мужчина. Трагедия произошла в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

«В пассажирском поезде №376 сообщением “Пенза — Казань” в плацкартном вагоне обнаружен пассажир 1975 года рождения без признаков жизни. Бригада скорой помощи оказывала реанимационные действия, однако мужчина скончался», – говорится в сообщении ведомства.

Транспортные следователи устанавливают обстоятельства происшествия.