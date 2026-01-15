Пассажир отечественного авто попал в больницу после столкновения с Audi под Нижнекамском

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Серьезное ДТП произошло на автодороге в направлении деревни Ильинка в Нижнекамском районе.

По данным местной Госавтоинспекции, накануне 30-летний водитель «Лады»14-й модели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi.

В результате столкновения пострадал пассажир отечественной легковушки. По предварительной информации, у него диагностированы ушиб голени, сотрясение и ушиб головного мозга. Пострадавший госпитализирован.