news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 января 2026 09:24

Пассажир отечественного авто попал в больницу после столкновения с Audi под Нижнекамском

Читайте нас в
Телеграм
Пассажир отечественного авто попал в больницу после столкновения с Audi под Нижнекамском
Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Серьезное ДТП произошло на автодороге в направлении деревни Ильинка в Нижнекамском районе.

По данным местной Госавтоинспекции, накануне 30-летний водитель «Лады»14-й модели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi.

В результате столкновения пострадал пассажир отечественной легковушки. По предварительной информации, у него диагностированы ушиб голени, сотрясение и ушиб головного мозга. Пострадавший госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#нижнекамский район #ДТП
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

14 января 2026
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026