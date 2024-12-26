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Пассажир легковушки скончался после столкновения с «УАЗом» в Тукаевском районе РТ
На трассе в Тукаевском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
По предварительным данным, легковушка выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «УАЗ».
От удара сильно пострадала передняя часть обоих автомобилей. К сожалению, пассажир легковушки скончался на месте. Сейчас на месте работают автоинспекторы.
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