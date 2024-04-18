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Пассажир легковушки пострадал в столкновении с фурой в Набережных Челнах
Накануне в Набережных Челнах произошло серьезное ДТП с грузовым авто, в котором пострадал человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
С их слов, на Промышленной улице водитель Daewoo Nexia нарушил дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.
В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Его увезли медики скорой помощи.
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