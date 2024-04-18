Пассажир легковушки пострадал в столкновении с фурой в Набережных Челнах

Накануне в Набережных Челнах произошло серьезное ДТП с грузовым авто, в котором пострадал человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

С их слов, на Промышленной улице водитель Daewoo Nexia нарушил дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Его увезли медики скорой помощи.