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Происшествия 18 апреля 2024 09:41

Пассажир легковушки пострадал в столкновении с фурой в Набережных Челнах

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Накануне в Набережных Челнах произошло серьезное ДТП с грузовым авто, в котором пострадал человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

С их слов, на Промышленной улице водитель Daewoo Nexia нарушил дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Его увезли медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#ДТП #Набережные Челны
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