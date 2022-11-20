Пассажир легковушки пострадал в ДТП с микроавтобусом на трассе в Татарстане

Накануне вечером на 33-м километре трассы Азеево – Черемшан, возле села Красный Октябрь в Новошешминском районе республики, столкнулись легковушка «Лада Гранта» и микроавтобус «ГАЗель». Судя по фото, после столкновения легковое авто отбросило с дороги в кювет.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, в результате случившегося пострадала пассажирка легкового авто. Ее с различными травмами сразу же увезли в ближайшую больницу.