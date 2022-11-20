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Ру Тат
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Происшествия
20 ноября 2022  14:02
Павел Климчак

Пассажир легковушки пострадал в ДТП с микроавтобусом на трассе в Татарстане

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Накануне вечером на 33-м километре трассы Азеево – Черемшан, возле села Красный Октябрь в Новошешминском районе республики, столкнулись легковушка «Лада Гранта» и микроавтобус «ГАЗель». Судя по фото, после столкновения легковое авто отбросило с дороги в кювет.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, в результате случившегося пострадала пассажирка легкового авто. Ее с различными травмами сразу же увезли в ближайшую больницу.

#ДТП
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