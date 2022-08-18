Пассажир иномарки, ехавшей из Москвы в Казань, прятал в постельном белье наркотики

В Татарстане на стационарном посту полиции «Малиновка» под Казанью автоинспекторы остановили легковушку KIA, которая ехала из Москвы в сторону столицы республики.

Помимо водителя, в автомобиле находились трое пассажиров. Один из мужчин вел себя нервно, чем вызвал подозрения у полицейских. При осмотре у 31-летнего мужчины обнаружили постельное белье и коробку от планшета, в котором он прятал неизвестное вещество. Экспертиза установила, что в изъятый порошок – метамфетамин общим весом почти 2,5 кг.

Мужчина пояснил, что в июне устроился работать оптовым наркокурьером в интернет-магазин. При это он передал куратору за «товар» 100 тыс. рублей.

В начале июля он улетел в Московскую область, где в тайнике в лесу забрал наркотики. Партию запрещенных веществ он вез в Казань, где должен был расфасовать и положить в закладки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

