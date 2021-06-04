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4 июня 2021  12:52
Наталья Рыбакова

Паспорта, деньги и коляски: что находят дайверы на дне Глубокого в Казани

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Массовый субботник у озера Глубокое в Казани пройдет в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды — 5 июня. Дно водоема от мусора очистят дайверы, а добровольцы приберутся на берегу, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Это ежегодная акция, но в прошлом году весной из-за пандемии она не проводилась. В этом году в ней примут участие сотрудники Минэкологии РТ, жители Казани, активисты молодежного движения „Будет чисто“ и дайверы Русского географического общества, которые очистят дно водоема от мусора. По итогам акций прошлых лет на дне Глубокого озера были необычные находки. Это коляска от мотоцикла, мини-ларек», — объяснили в пресс-службе ведомства.

«Подводные клады» на дне разных озер во время экологических акций активисты находят часто. В прошлые года дайверы доставали из глубины металлическую лодку, детскую коляску, деньги и даже паспорта иностранных граждан. 

Старт ближайшего мероприятия на Глубоком запланирован на 10 часов утра. К акции могут присоединиться все желающие. Необходимый инвентарь для уборки берега, мешки для мусора и перчатки, они получат на месте.

В 2019 году в Международном дне очистки водоемов на Глубоком приняли участие около 350 человек. За три часа добровольцы собрали около 20 кубометров мусора, а затем вывезли его с пляжа.

#экологическая акция #озеро глубокое #Очистка водоема
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