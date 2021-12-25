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Спорт
25 декабря 2021  16:50
Cергей Гаврилов

Пашкин о победе над «Уральским трубником»: В итоге провели не самый лучший матч

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Из-за усталости после непростой победы над «Енисеем» казанское «Ак Барс-Динамо» провело не самый лучший матч против «Уральского трубника». Несмотря на положительный результат (3:0), игра была для команды очень тяжелой, заметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанского клуба Михаил Пашкин.

«Еще и погода — сильный ветер, метель усложнили игру. В итоге провели не самый лучший матч. Во втором тайме ребята стали играть на себя, а не на команду. Радует, что сыграли на ноль, продолжаем оттачивать свою модель обороны» — заметил специалист.

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