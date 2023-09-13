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Пашинян заявил Politico, что Россия не может быть гарантом безопасности для Армении
Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возвращения к открытому конфликту с Азербайджаном. Об этом в интервью Politico заявил Премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Сейчас, когда Россия полностью сосредоточена на боевых действиях на Украине, в Ереване растут опасения по поводу того, захотят ли солдаты Президента Владимира Путина поддерживать мир на Кавказе», — утверждается в статье.
Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, а в ночь на 10 ноября при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский, Лачинский районы и часть Агдамского района, которые раньше контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. Позже Баку и Ереван при посредничестве Москвы, Вашингтона и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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