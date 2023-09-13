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Руc Тат
Политика 13 сентября 2023 21:39

Пашинян заявил Politico, что Россия не может быть гарантом безопасности для Армении

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Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возвращения к открытому конфликту с Азербайджаном. Об этом в интервью Politico заявил Премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Сейчас, когда Россия полностью сосредоточена на боевых действиях на Украине, в Ереване растут опасения по поводу того, захотят ли солдаты Президента Владимира Путина поддерживать мир на Кавказе», — утверждается в статье.

Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, а в ночь на 10 ноября при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский, Лачинский районы и часть Агдамского района, которые раньше контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. Позже Баку и Ереван при посредничестве Москвы, Вашингтона и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.

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