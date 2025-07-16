Пашинян заявил, что Армения намерена стать частью Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна стремится к полноправному членству в Евросоюзе. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщил Пашинян, в ходе переговоров с представителями ЕС не раз поднимался вопрос, означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС намерение стать частью объединения. Пашинян подтвердил, что именно так Армения и видит свое будущее.

Он отметил, что как в Ереване, так и в Брюсселе понимают: путь к членству в Евросоюзе – непростой. Все страны ЕС должны дать согласие, а также необходимо соответствовать европейским стандартам. Эти условия, подчеркнул премьер, обязательны для любой страны-кандидата.