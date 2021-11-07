Пашинян высоко оценил действия российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы играют ключевую роль в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе, заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы высоко оцениваем их деятельность. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, и это надо зафиксировать», — заявил он в эфире Общественного телевидения Армении.

Пашинян подчеркнул, что прекращения войны в регионе удалось добиться лишь после того, как президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении было подписано трехстороннее заявление.

«Можем зафиксировать, что война была прекращена после подписания этого заявления. Высоко оцениваю в этом смысле роль России и усилия Президента России [Владимира Путина]», — рассказал он.

В заключение Премьер Армении добавил, что сейчас режим прекращения огня выполняется не полностью, следует провести расследование каждого из таких случаев.