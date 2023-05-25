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Политика 25 мая 2023 17:00

Пашинян: У Армении и Азербайджана есть все шансы выйти на мирное соглашение

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Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры с Азербайджаном. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, страны уже договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Таким образом, созданы все предпосылки для подписания мирного соглашения с учетом признания Нагорного Карабаха частью Азербаджана.

У Баку не осталось территориальных претензий к Еревану, добавил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Нужно очень постараться или иметь буйную фантазию, чтобы найти в моих словах территориальные претензии», — подчеркнул он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

#армения #азербайджан #Никол Пашинян #Ильхам Алиев
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