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Пашинян: У Армении и Азербайджана есть все шансы выйти на мирное соглашение
Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры с Азербайджаном. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, страны уже договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Таким образом, созданы все предпосылки для подписания мирного соглашения с учетом признания Нагорного Карабаха частью Азербаджана.
У Баку не осталось территориальных претензий к Еревану, добавил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Нужно очень постараться или иметь буйную фантазию, чтобы найти в моих словах территориальные претензии», — подчеркнул он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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