Пашинян: События в Карабахе вызывают вопросы к действиям российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крайне сложной и заявил, что происходящие события «вызывают вопросы» по деятельности российских миротворцев.

На заседании правительства Пашинян заявил, что ожидает от миротворцев из России пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе. «Как вы знаете, ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него в последние дни крайне обострилась. В результате боев двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха погибли, еще 19 получили ранения», – цитирует его ТАСС.

Азербайджан пытается сорвать выполнение трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года, в то время как Ереван не собирается отказываться от установления мира, заявил Пашинян. По его словам, Армения готова обеспечить связь между западной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что обстановка в Нагорном Карабахе снова обострилась. По данным ведомства, в районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана был нарушен режим прекращения огня. При этом в военном ведомстве Азербайджана сообщили о проведении ответной операции «Возмездие», в ходе которой под контроль взято несколько высот в Карабахе и уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований.