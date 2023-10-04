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Пашинян сказал, что готов уйти в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов оставить пост. Однако пойти на это он готов только в том случае, если это поможет преодолеть «все вызовы», стоящие перед страной. Об этом он заявил на правительственном часе в парламенте.
«Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами, — цитирует его РИА Новости. — Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы».
В то же время Пашинян уверен, что подобное решение, наоборот, не пойдет на пользу Армении. «В этом причина, что этого не происходит», — заявил он и напомнил, что уже дважды переизбирался на пост Премьера.
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