Пашинян прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ

В отношениях с ОДКБ Армения будет руководствоваться государственными интересами, заявил премьер-министр государства Никол Пашинян. Отвечая на вопрос о возможном выходе страны из организации, он не стал отвергать такую перспективу.

«Что касается ОДКБ… Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация, что ОДКБ намерена выйти из Армении?… Мы руководствуемся государственными интересами Армении и будем и впредь руководствоваться государственными интересами при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу», – цитирует Пашиняна РИА Новости.

Сегодня Минобороны Армении оповестило ОДКБ об отказе проводить учения в стране – как минимум, в 2023 году. Пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович подтвердил эту информацию, и сообщил, что уже прорабатывается возможность учений на территории других государств. В Кремле отметили, что заявление Пашиняна «нужно прояснить».

Ранее Пашинян неоднократно упрекал Россию за недостаточное, по его мнение, участие российских миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.