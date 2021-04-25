Пашинян покинет пост премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении покинуть пост. Во время обращения к народу он сообщил, что уже подал в отставку, передает «Sputnik Армения».

«Я мог подать в отставку не сегодня, но я решил сделать это именно в День гражданина. Таким образом, полученную от гражданина власть мы возвращаем ему, чтобы он решил дальнейшую судьбу власти посредством свободных, справедливых и конкурентных выборов», — сказал глава армянского правительства.

По действующей конституции проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового.

Политический кризис в Армении начался после заключения с Азербайджаном соглашения по Нагорному Карабаху. В результате короткого военного конфликта Баку вернул себе контроль над большей частью Карабаха, который оставался непризнанной республикой на протяжении последних лет.