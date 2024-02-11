Пашинян ответил на вопрос о возможности ареста Путина во время визита в Армению

Премьер-министр не принимает решения о возможности либо невозможности задержания тех или иных людей в стране. Об этом заявил Премьер Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос об ордере Международного уголовного суда на арест Президента России Владимира Путина.

«После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы, и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — заметил он в беседе с The Daily Telegraph.

Ранее он уже заявлял, что Ереван принял решение о начале ратификации римского статута до того, как МУС выдал ордер на арест российского Президента.