Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пашинян ответил на вопрос о возможности ареста Путина во время визита в Армению
Премьер-министр не принимает решения о возможности либо невозможности задержания тех или иных людей в стране. Об этом заявил Премьер Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос об ордере Международного уголовного суда на арест Президента России Владимира Путина.
«После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы, и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — заметил он в беседе с The Daily Telegraph.
Ранее он уже заявлял, что Ереван принял решение о начале ратификации римского статута до того, как МУС выдал ордер на арест российского Президента.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»