Пашинян оценил вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал значимым вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе. Также на заседании Правительства он подвел итоги прошедшего визита в Москву и переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Обеспечение безопасности Нагорного Карабаха крайне важно, ключевым компонентом которого является бесперебойная работа Лачинского коридора. В этой связи вклад российских миротворцев является неоспоримым», — подчеркнул он, добавив, что в ряде моментов даже требуется усиление эффективности деятельности миротворцев.

Премьер-министр Армении добавил, что не станет подписывать какой-либо документ об урегулировании данного конфликта без обсуждения с общественностью, в том числе самими жителями Карабаха.

«Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.)», — подчеркнул он.

Также, по мнению Пашиняна, Еревану и Москве удалось сформировать единый подход к вопросу разблокировки региональных коммуникаций Южного Кавказа.