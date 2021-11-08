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Ру Тат
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Политика
8 ноября 2021  00:10

Пашинян не подтвердил информацию о встрече с Путиным и Алиевым

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В настоящее время нет никаких договоренностей о встрече лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом, отвечая на вопрос о «циркулирующих в СМИ сведениях», рассказал Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Могу сказать, что на данный момент на 9 ноября никаких встреч не запланировано», — подчеркнул он в интервью Общественному ТВ Армении.

Он заметил, что «не избегает встреч» с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

«Но нам важен их контекст, их символика, их потенциальный результат. Но мы не сторонники встреч ради встреч», — заявил Премьер Армении.

Ранее в СМИ распространилась информация о подготовке встречи президентов России и Азербайджана, а также главы Кабмина Армении. Сообщалось, что она должна состояться в режиме ВКС.

#переговоры #владимир путин #Армения #никол пашинян
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