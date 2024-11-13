Пашинян назвал эффективным свое участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал на эффективность своего участия в саммите БРИКС, который прошел в октябре в Казани.

«Считаю участие в саммите БРИКС очень важным и эффективным. Какие-то общения там освещались, какие-то нет, обычно круг общений шире, чем это освещается», – приводит его слова РИА Новости.

В саммите БРИКС в Казани приняли участие представители более чем 30 государств мира. Пашинян участвовал во встрече в формате «аутрич» / «БРИКС Плюс».

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран на правах полноправных членов, а также более десятка государств в качестве партнеров.