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Ру Тат
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Политика
28 октября 2022  09:54

Пашинян: Армения готова установить отношения с Азербайджаном, используя предложения РФ

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Армения готова к работе по урегулированию ситуации с Азербайджаном на принципах, предложенных Россией. Об этом заявил Премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Российской Федерацией, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — подчеркнул он в соцсетях.

Накануне, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет любое решение Еревана относительно мирного договора с Баку и ситуации по Нагорному Карабаху.

#Никол Пашинян #азербайджан #армения #нагорный карабах
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