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Ру Тат
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Политика
17 ноября 2022  15:14

Пасечник: Три населенных пункта ЛНР остаются под контролем ВСУ

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Российские военные контролируют 99% территории Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Леонида Пасечника.

«Мизерная часть территории Луганской народной республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта, — уточнил собеседник агентства. — То есть это условно может быть один процент всей территории Луганской народной республики».

По словам Пасечника, на фроне ситуация «сложная, но контролируемая». Республика готова отразить возможные атаки ВСУ. Обороной территорий занимаются бойцы Народной милиции, ВС России, в том числе представители чеченских подразделений «Ахмат».

#ЛНР #спецоперация на Украине
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