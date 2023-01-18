Пасечник сообщил о возвращении в Луганскую область 30 военных из украинского плена

В Луганскую народную республику (ЛНР) из плена возвращаются 30 военнослужащих. О новом обмене пленными с Украиной в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, военные были освобождены из плена еще 8 января. «В Москве бойцы получили первоочередную медицинскую помощь и теперь возвращаются в республику. Конечно, рады. Волнуются и с нетерпением ждут встречи с детьми, женами, родителями. Многим до сих пор не верится, что уже сегодня ступят на луганскую землю: в плену избивали и убеждали, что никогда не вернутся домой», – написал он.

Напомним, на прошлой неделе Пасечник сообщал об освобождении еще 39 военнослужащих – по его данным, обмен пленными состоялся 31 декабря.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.