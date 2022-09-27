Пасечник собрался к Путину с обращением о присоединении к России ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подготовил обращение к Президенту России Владимиру Путину. В нем он просит рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России «в установленном законодательством РФ порядке». Обращение он намерен лично передать российскому лидеру.

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время, сегодня-завтра, я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение <…>», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, сегодня вечером опубликовали первые итоги референдумов с российских участков, на которых проходило голосование по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Большинство проголосовали за присоединение, следует из данных избиркомов.