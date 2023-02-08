Пасечник: Киев уже скопил достаточно сил для контратаки в ЛНР

Ситуация на линии боевого соприкосновения в ЛНР остается очень сложной. К настоящему моменту Киев скопил здесь достаточно сил для контратаки, рассказал в эфире канала «Россия 24» врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Ситуация, безусловно, очень сложная, — подчеркнул он. — И это касается не только Сватова и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения».

Он подчеркнул, что Украина продолжает стягивать силы, чтобы попытаться захватить утраченные территории.