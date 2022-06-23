ПАСЕ возложила ответственность за гибель рейса MH17 на Россию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла сегодня резолюцию по делу о гибели в 2014 году малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом, возложив ответственность за случившееся на российскую сторону. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюция была принята единогласно на основании данных властей Украины и Нидерландов, использованных в отчете докладчика ассамблеи Титуса Корлецяна.

«ПАСЕ заявила, что <…> она считает „самым убедительным сценарием на данный момент“ то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из „Бука“, предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией», — говорится в заявлении, размещенном на сайте ассамблеи.

После принятия резолюции ПАСЕ также призвала Россию «добросовестно сотрудничать по продолжающемуся расследованию» и «официально извиниться» перед родственниками погибших.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа объявила, что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ. В марте 2020-го в Нидерландах начались слушания по делу о крушении пассажирского самолета.