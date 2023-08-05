Парусные яхты и волжская кухня: как в Татарстане встретили фестиваль «Народная лодка»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль «Народная лодка» гостеприимная земля острова-града принимает уже в третий раз. Поэтому сегодня на празднике было как никогда оживленно, а набережная стала центром притяжения как для туристов, так и для самих жителей Свияжска.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обращаясь к участникам фестиваля, директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин отметил, что этот праздник, зародившийся как небольшое мероприятие, стал одним из узнаваемых культурных событий лета. «Мы организовали фестиваль с желанием собрать людей, которым интересна речная жизнь, в том числе тех, кто строит лодки и искренне любит это дело», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приветствуя гостей, идейный вдохновитель и руководитель фестиваля Павел Тиняев заметил, что «Народная лодка» – это место встречи судостроителей из множества волжских городов. «Все мы в одной лодке, а наша страна – как одно большое судно, и все мы должны грести в одном направлении», - подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздничное театральное шествие, площадка проката сапбордов и радиоуправляемых парусных моделей, ремесленная мастерская и мастер-классы по волжской кухне с дегустацией – это лишь то малое, что подготовили организаторы празднества.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, гости фестиваля смогли узнать секреты приготовления таких кулинарных изысков, как тельное тяпаное из судака и кулеш с сомом. По словам эксперта русской кухни Максима Сырникова, эти популярные блюда речной кулинарии бытовали не только на рыбацком, крестьянском и купеческом столах, но даже и на царском.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, на набережной расположились тематическая фотозона, мастер-классы по традиционным ремёслам, в том числе по судостроению, завязыванию морских узлов и рыболовству. Каждый желающий смог не только понаблюдать за работой мастера-лодочника, но и получить навыки работы с узлами и крепежом, а также увидеть макет будущей яхты, которая вот-вот начнет бороздить речные просторы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Здесь мы показываем технологию создания яхты: сначала вырезаются выкройки, а уже по ним в дальнейшем создаётся яхта. Этим делом я занимаюсь с 1977 года. Фестиваль – это прекрасная возможность для того, чтобы пообщаться с мастерами, бережно сохраняющими знания по строительству старинных волжских лодок», - поделился с нами мастер-лодочник Ирек Шайдуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Без сомнения, украшением фестиваля стала уникальная экспозиция самых разнообразных маломерных судов – от древнейшей лодки-долблёнки до крейсерских парусных яхт. Особое внимание собравшихся привлекал корабль «Умка», собранный юнгами парусного клуба «Паллада» из Козьмодемьянска.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Изучая историю деревянного судостроения России, мы решили построить судно по мотивам лодок ушкуйников. Кто-то называет их забытыми героями, кто-то – разбойниками, однако мы взяли за основу лишь идею. Так мы построили длинное быстроходное судно, которым легко управляют наши юнги», – рассказал председатель Региональной детской общественной организации содействия развитию морского движения «Парусный клуб «Паллада» Республики Марий Эл Андрей Желудкин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Погрузить гостей в атмосферу рыбацкого стана помогла, помимо тематических выставок и волжской кухни, музыкальная программа, состоявшая из номеров классической музыки, авторской песни и советской эстрады с уклоном в морскую тематику.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, на сцене-лодке, стилизованной под традиционное волжское торговое судно, выступили группы «Митьки», «Медвежий угол», этнопевец Александр Маточкин, мэтр русского фолка Сергей Старостин, заслуженная артистка Татарстана и исполнительница романсов Юлия Зиганшина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметим, что фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» проходит раз в два года при поддержке Министерства культуры Татарстана.