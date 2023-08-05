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Парусные яхты и волжская кухня: как в Татарстане встретили фестиваль «Народная лодка»
На фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» на остров-град «Свияжск» съехалось более тысячи гостей, в том числе из Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. О том, какие парусные яхты прибыли на праздник и где варилась рыбацкая уха, – в репортаже «Татар-информа».
Фестиваль «Народная лодка» гостеприимная земля острова-града принимает уже в третий раз. Поэтому сегодня на празднике было как никогда оживленно, а набережная стала центром притяжения как для туристов, так и для самих жителей Свияжска.
Обращаясь к участникам фестиваля, директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин отметил, что этот праздник, зародившийся как небольшое мероприятие, стал одним из узнаваемых культурных событий лета. «Мы организовали фестиваль с желанием собрать людей, которым интересна речная жизнь, в том числе тех, кто строит лодки и искренне любит это дело», – сказал он.
Приветствуя гостей, идейный вдохновитель и руководитель фестиваля Павел Тиняев заметил, что «Народная лодка» – это место встречи судостроителей из множества волжских городов. «Все мы в одной лодке, а наша страна – как одно большое судно, и все мы должны грести в одном направлении», - подчеркнул он.
Праздничное театральное шествие, площадка проката сапбордов и радиоуправляемых парусных моделей, ремесленная мастерская и мастер-классы по волжской кухне с дегустацией – это лишь то малое, что подготовили организаторы празднества.
Так, гости фестиваля смогли узнать секреты приготовления таких кулинарных изысков, как тельное тяпаное из судака и кулеш с сомом. По словам эксперта русской кухни Максима Сырникова, эти популярные блюда речной кулинарии бытовали не только на рыбацком, крестьянском и купеческом столах, но даже и на царском.
Кроме того, на набережной расположились тематическая фотозона, мастер-классы по традиционным ремёслам, в том числе по судостроению, завязыванию морских узлов и рыболовству. Каждый желающий смог не только понаблюдать за работой мастера-лодочника, но и получить навыки работы с узлами и крепежом, а также увидеть макет будущей яхты, которая вот-вот начнет бороздить речные просторы.
«Здесь мы показываем технологию создания яхты: сначала вырезаются выкройки, а уже по ним в дальнейшем создаётся яхта. Этим делом я занимаюсь с 1977 года. Фестиваль – это прекрасная возможность для того, чтобы пообщаться с мастерами, бережно сохраняющими знания по строительству старинных волжских лодок», - поделился с нами мастер-лодочник Ирек Шайдуллин.
Без сомнения, украшением фестиваля стала уникальная экспозиция самых разнообразных маломерных судов – от древнейшей лодки-долблёнки до крейсерских парусных яхт. Особое внимание собравшихся привлекал корабль «Умка», собранный юнгами парусного клуба «Паллада» из Козьмодемьянска.
«Изучая историю деревянного судостроения России, мы решили построить судно по мотивам лодок ушкуйников. Кто-то называет их забытыми героями, кто-то – разбойниками, однако мы взяли за основу лишь идею. Так мы построили длинное быстроходное судно, которым легко управляют наши юнги», – рассказал председатель Региональной детской общественной организации содействия развитию морского движения «Парусный клуб «Паллада» Республики Марий Эл Андрей Желудкин.
Погрузить гостей в атмосферу рыбацкого стана помогла, помимо тематических выставок и волжской кухни, музыкальная программа, состоявшая из номеров классической музыки, авторской песни и советской эстрады с уклоном в морскую тематику.
Так, на сцене-лодке, стилизованной под традиционное волжское торговое судно, выступили группы «Митьки», «Медвежий угол», этнопевец Александр Маточкин, мэтр русского фолка Сергей Старостин, заслуженная артистка Татарстана и исполнительница романсов Юлия Зиганшина.
Отметим, что фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» проходит раз в два года при поддержке Министерства культуры Татарстана.
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