Парусное сообщество «Сила ветра» проведет в Казани день открытых дверей

Фото: «Сила ветра» в Казани

Парусное сообщество «Сила ветра» 20 июля устроит в столице Татарстана день открытых дверей на полуострове Локомотив. В программу событий включены лекторий, мастер-классы, кинопросмотр, игры на знакомство и пробные тренировки под парусом.

Весь день, с 12 до 21 часа, будут проходить часовые тренировки на четырехместных яхтах класса SV20 и одноместных яхтах класса «Луч».

В 17 часов начнутся мастер-классы по морским узлам и оригами, игры на знакомство и пинг-понг. В то же время старший администратор «Силы ветра» в Казани Элиса Мухаметшина проведет лекцию «Путь новичка в яхтинг».

В 17.35 инструкторы Данил Щапов и Никита Федоров расскажут, как начать ходить на одноместной лодке «Луч». В 18.15 инструктор Георгий Яковлев прочитает лекцию «История яхтинга». На 19 часов намечен показ фильма «Жизнь Пи».

На протяжении всего события будет действовать специальное предложение на пробные часовые тренировки под парусом. Участие в дне открытых дверей бесплатное, но необходима регистрация.