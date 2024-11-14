Партнеры России по АТЭС назвали саммит БРИКС в Казани большим успехом

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Прошедший саммит БРИКС в Казани партнёры РФ по АТЭС назвали большим успехом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России и старшее должностное лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

«Безусловно, итоги саммита (БРИКС – прим. «Т-и») в Казани воспринимаются нашими партнерами как большой успех», - цитирует спикера РИА «Новости».

Дипломат добавил, что результаты саммита в столице РТ для многих убедительны, и их обсуждают на неделе лидеров АТЭС, который проходит в Перу. Участники встречи говорят, что БРИКС обретает практический базис своей деятельности, рассказывает Бердыев.

Напомним, что 15-16 ноября в Перу пройдет саммит с участием лидеров АТЭС.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation) — международная экономическая организация, созданная в ноябре 1989-го для развития интеграционных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время организация объединяет экономики 21 страны самого разного уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (специальный административный район КНР), Канада, Китайская народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония).