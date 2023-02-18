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Руc Тат
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Происшествия 18 февраля 2023 11:24

Партнеры Эрика Гафарова приговорены к пожизненному сроку в Турции

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Суд в Турции отправил партнеров Эрика Гафарова на пожизненное заключение. Об этом в своем Telegram-канале написал сооснователь финансовой пирамиды Gafarov and Partners.

Мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года, после того как в Стамбуле произошла перестрелка.

Эрик написал, что уверен, что оба его друга вернутся домой, поскольку ни в чем не виноваты, и обещал приложить все усилия, чтобы добиться для них свободы.

#Финансовые пирамиды #Турция
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