Партнеры Эрика Гафарова приговорены к пожизненному сроку в Турции

Суд в Турции отправил партнеров Эрика Гафарова на пожизненное заключение. Об этом в своем Telegram-канале написал сооснователь финансовой пирамиды Gafarov and Partners.

Мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года, после того как в Стамбуле произошла перестрелка.

Эрик написал, что уверен, что оба его друга вернутся домой, поскольку ни в чем не виноваты, и обещал приложить все усилия, чтобы добиться для них свободы.