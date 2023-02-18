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Партнеры Эрика Гафарова приговорены к пожизненному сроку в Турции
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Суд в Турции отправил партнеров Эрика Гафарова на пожизненное заключение. Об этом в своем Telegram-канале написал сооснователь финансовой пирамиды Gafarov and Partners.
Мужчины были задержаны в Турции весной 2021 года, после того как в Стамбуле произошла перестрелка.
Эрик написал, что уверен, что оба его друга вернутся домой, поскольку ни в чем не виноваты, и обещал приложить все усилия, чтобы добиться для них свободы.
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