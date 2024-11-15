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Партнерами БРИКС стали еще три страны
Индонезия, Малайзия и Таиланд вошли в состав БРИКС в статусе государств-партнеров. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
«Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи. <…> Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС – Индонезия, Малайзия, Таиланд», – приводит его слова сайт внешнеполитического ведомства.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран на правах полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. Участие в саммите БРИКС в Казани в октябре приняли делегации из более чем 30 государств мира, более 20 из них были представлены на высшем уровне.
Индонезийскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сугионо. От Таиланда в саммите также участвовал глава МИД королевства Марит Сангиампхонг. Малайзийскую делегацию в Казани возглавлял министр экономики Рафизи Рамли.
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