Партнер Роналдо, преемник Аршавина, долгожданный новичок «быков»: трансферный гид РПЛ

Воспитанники «Зенита» - на расхват. ЦСКА приобрел одного из самых одаренных игроков в РПЛ Данилу Козлова. А «Краснодар» готовится подписать Илью Вахания. А сам «Зенит» готовится в очередной раз удивить всех громким трансфером. Что нового на трансферном рынке РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ФК "Аль-Наср"

Сможет ли Семак замотивировать партнера Криштиану Роналду?

«Зенит» готовится совершить настоящую трансферную бомбу в РПЛ. Еще вчера переезд в Россию самого дорогостоящего форварда за всю историю колумбийского футбола Джона Дюрана был из разряда фантастики. А сегодня нападающий саудовского «Аль-Насра», который играл в паре с Криштиану Роналду, может перейти в питерский клуб на правах аренды до конца сезона.

Петербуржцы заплатят Дюрану всего 4 млн евро. При этом большую часть зарплаты колумбийца, порядка 6 млн евро, покроет саудовский клуб. Последние годы карьеры Джона Дюрана, после перехода в «Аль-Наср» из «Астон Виллы», складываются не совсем удачно. Известно, что 22-летнему форварду некомфортно жить в мусульманской стране с местными обычаями. Это наверняка повлияло на его психологическое состояние, на фоне чего снизилась и результативность.

Кроме того, Дюран известен своим непростым характером. Перед началом текущего сезона его отправили в аренду в «Фенербахче», где он сразу же прославился скандалом. Наставник турецкого клуба и известный провокатор Жозе Моуриньо в прессе обвинил футболиста в неуважении из-за того, что тот не появился на первой тренировке.

В сезоне-2025/26 Дюран провел в «Фенербахче» всего 10 матчей, в которых отличился тремя мячами и тремя результативными передачами. Дюран при росте 185 см обладает крепкими физическими данными, умеет вести борьбу, вовремя открываться и контролировать мяч. Все эти лучшие качества должен в нем раскрыть главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Если последний с этой задачей справится, в российском чемпионате может появится новая звезда РПЛ.

Фото: fckrasnodar.ru

Достигнет ли Козлов с ЦСКА уровня Аршавина?

ЦСКА приобрел перспективного 21-летнего воспитанника «Зенита» Данила Козлова из «Краснодара», которого одно время даже сравнивали с Андреем Аршавиным. Трансфер полузащитника, по данным «Чемпионата», обошелся московским армейцам в 1 млн евро. Этот игрок поражает своим талантом с юных лет. Кроме того, он вызывался во все сборные страны по своему возрасту, начиная с 14 лет.

В текущем сезоне на счету Козлова не так много матчей в РПЛ и ни одного результативного действия. Зато он отличился за «быков» в кубковых встречах, где стал лучшим бомбардиром команды. В его активе 5 мячей и 4 голевые передачи в восьми матчах. На молодого хавбека претендовали как минимум три клуба РПЛ - «Балтика», «Ростов» и «Локомотив». В числе сильных качеств Козлова смелость и превосходная техника, а также способность решать исходы матчей.

В прессе многие даже прочили Даниле возвращение в «Зенит», но пока он не проявит себя на должном профессиональном уровне – эти предсказания малоосуществимы. С юных лет, еще находясь в системе питерского клуба, Козлов поражал своей креативностью и сильными лидерскими качествами. Однако это ему и минус. Известно, что все это время проявить себя ему мешали юношеский максимализм и некоторая расслабленность. Это отмечал и главный тренер «Зенита» Сергей Семак в личных разговорах с футболистом.

Несмотря на юный возраст, до «Краснодара» Данила Козлов имел за плечами опыт в РПЛ. Он получил небольшую игровую практику в «Зените» у Сергея Семака, выйдя в двух матчах на замену. А также сезон-2023/24 он провел в «Балтике» у Сергея Игнашевича, где проявил себя с первых же игр. Сначала в Кубке России, забив «Локомотиву», а затем и в Премьер-лиге, отметившись тремя голевыми передачами против «Пари НН», «Ахмата» (7:1) и «Крыльев Советов».

Фото: fc-rostov.ru

Перейдет ли лучший крайний защитник лиги в «Краснодар»?

Еще один воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Илья Вахания близок к переходу из «Ростова» в «Краснодар». Известно, что между клубами РПЛ ведутся переговоры о 25-летнем защитнике. По информации «Спорт-экспресса», ростовчане озвучили цену за игрока в 5 млн евро. При этом известно, что «быки» интересовались Вахания еще в прошлом году. Но тогда бы из «Ростова» Илью не отпустили, учитывая одновременно его невысокую зарплату.

За последние три сезона Вахания в «Ростове» превратился в одного из лучших игроков оборонительного плана. У Ильи одни из лучших показателей в команде по кроссам, отборам и перехватам. А благодаря его разносторонним качествам, ему прочили клуб рангом выше. В прошлом году даже ходили слухи о его возвращении в родной клуб на позицию правого защитника. Как раз в этом отношении Илью рассматривает и краснодарский клуб.

В середине декабря 2025 года в прессе появлялась информация о возможном переходе Вахания в тот же «Краснодар» или московское «Динамо». Однако агент футболиста Василий Голяна тогда опроверг слухи. В нынешнем сезоне защитник провёл 22 матча в РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Известно, что действующий контракт Вахания с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года. В настоящий момент он считается одним из лучших крайних защитников в РПЛ, умеющих подключаться к атаке и моментально возвращаться в линию. В последние годы Илья Вахания даже попадал в заявку Валерия Карпина на товарищеские матчи за сборную страны.