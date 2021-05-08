Партию «Новые люди» в Государственной Думе представит известный казанский блогер

Партия «Новые люди» готовит своих кандидатов для Государственной Думы. Второй за месяц тур обучения будущих депутатов проходит в Москве. Более 40 претендентов принимают участие в тренингах. Лучшие медиаменеджеры и политтехнологи России проводят подготовку Новых людей. Для этого партия тратит серьезные ресурсы и делает ставку на регионы.

На предстоящих выборах Татарстан представит известный семейный блогер Гульназ Гиззатуллина. Благодаря своей активной позиции по поддержке семьи и материнства она стала кандидатом от Новых людей. Гульназ популярный блогер в интернете, известная певица и музыкальный руководитель в республике.

Гульназ Гиззатуллина:

«Новые люди ассоциируются у меня с надеждой. Хочу изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Мне удалось объединить 10 тысяч молодых мам, которые помогают друг другу. Вместе мы растим детей, решаем проблемы, поддерживаем тех, кто попал в трудную ситуацию. Уверена, что этот опыт необходим для республики и страны. В наших руках — наше будущее».

По мнению политологов, опора на сильных региональных активистов закрепит хорошие позиции Новых людей за пределами Москвы.

«Видно, что Новые люди делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем аудитория у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы.

Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда Новые люди взяли в среднем 7–8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что Новые люди становятся политической силой, которая ориентируются на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон», — считает политолог Валентин Бианки.

В Новых людях партию строят прежде всего в регионах и в кандидаты берут тех, кто уже что-то делает.

«С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну», — заявил в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди».

Старт кампании в Государственную Думу начнется через месяц, а Новые люди уже представляют своих кандидатов. «Самый народный мэр страны Сардана Авксентьева пойдет на выборы вместе с Новыми людьми», — новость, появившаяся во всех федеральных СМИ. До этого о своем намерении баллотироваться от бирюзовой партии заявил бывший заместитель председателя партии «Роста» Александр Хуруджи.