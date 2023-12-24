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Экономика 24 декабря 2023 16:27

«Партия Роста» объявила об объединении с «Новыми людьми»

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«Партия Роста» объединяется с «Новыми людьми», сообщил в ходе политсовета ее председатель Борис Титов.
По его словам, решение позволит усилить позиции правого фланга и дать импульс для решения поставленных задач.

Титов отметил, что ценности обеих партий очень похожи и их союз станет «синергией задора молодой энергии и опыта состоявшихся предпринимателей».

«„Партия Роста“ — это партия бизнеса. А бизнес всегда прагматичен, поэтому мы выбираем самый действенный на сегодняшний день вариант достижения политической цели. А цель наша — создать в России оптимальный вариант экономики», — заявил он.

Слияние двух партий произойдет под условным названием «Новые Люди. Рост».

Титов добавил, что одной из целей, которую поставят перед собой члены нового объединения, станет работа над законодательными проектами в области инноваций, а также в части поддержки бизнеса.

#партия роста
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