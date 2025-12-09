Партия помощи из Дрожжановского района доставлена военнослужащим в зону СВО

Из Дрожжановского района в зону специальной военной операции отправлена очередная масштабная партия гуманитарной помощи. Миссию по ее доставке возглавили глава района Марат Гафаров и руководитель районного исполнительного комитета Рустам Мухаметзянов.

Жители района снова продемонстрировали единство и поддержку нашим военнослужащим. Гуманитарная помощь формируется силами всех жителей: работников организаций, сельхозпредприятий, предпринимателей, школьников, пенсионеров и целых семей. Каждый вносит свой вклад – кто-то финансово, кто-то необходимыми вещами и продуктами. Традиционным пунктом сбора остается подростковый клуб «Созидание».

О подготовке грузов и активности жителей регулярно рассказывают районные газеты «Туган як» и «Таван ен», а также соцсети и телеграм-канал ««Дрожжаное – вместе мы сила!»».

«Радует, что в нашем районе так много неравнодушных людей. Помощь, отправленная с малой родины, вселяет в наших мужественных воинов уверенность, говорит о том, что их ждут и любят. Спасибо всем, кто откликнулся и оказал поддержку!» – отметил глава района Марат Гафаров, публикуя видеоролик со встречи с военнослужащими в своем телеграм-канале.

В состав отправленной помощи вошли личные посылки, а также востребованное снаряжение: запчасти для автотранспорта, генераторы, обогреватели, газовые баллоны, строительные материалы, пилы, окопные свечи.

Особую теплоту грузу придают домашние заготовки и блюда, приготовленные с заботой, а также письма школьников.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.