Партия Пашиняна набрала менее 33% голосов на выборах в горсовет Еревана

Правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, не смогла набрать более 50% голосов на выборах в горсовет Еревана. Таким образом она не сможет избрать мэра столицы республики самостоятельно, передает РИА Новости.

Всего в выборах в совет старейшин участвовали 13 партий и один альянс. За «Гражданский договор» проголосовали 32,57% избирателей, на втором месте по количеству голосов идет партия «Национальный прогресс» экс-мэра Айка Марутяна (18,89%). Также в горсовет пройдут блок «Мать-Армения» (15,43%), возглавляемый экс-депутатом парламента от оппозиционной фракции «Армения» Андраником Теваняном, антироссийская «Республика» (11,32%), а также «Общественный голос» (9,68%), которую основал видеоблогер Вардан Гукасян.

По закону о местном самоуправлении, мэра Еревана избирает совет старейшин, в его состав входят 65 человек. Если по результатам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. В противном случае градоначальник избирается тайным голосованием.