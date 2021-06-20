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Ру Тат
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20 июня 2021  23:05

Партия Пашиняна лидирует по результатам электронного голосования в Армении

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Партия исполняющего обязанности Премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах. Об этом сообщает RT.

После подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков партия «Гражданский договор» Пашиняна набирает 58%, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набирает 22%.

Также проходной барьер в 5% преодолевает партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна.

Внеочередные выборы в парламент прошли 20 июня. Голосование завершилось к 20:00 (19:00 мск). Первые итоги станут известны около полуночи. 

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