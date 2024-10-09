Партия любителей пива планирует открыть региональное отделение в Татарстане

В Татарстане может появиться региональное отделение Партии любителей пива (ПЛП). Об этом сообщил журналист и медиаменеджер Артем Тюрин, который занимается организационными вопросами ПЛП в РТ.

«5 октября в Москве прошел учредительный съезд Партии любителей пива. Там собрались 109 представителей из почти 49 регионов России. Это необходимый кворум для принятия решения о создании партии и подачи документов о регистрации в Министерство юстиции», – рассказал Тюрин.

До съезда в регионах прошли учредительные собрания местных отделений, в том числе в Татарстане.

«Ждем, как только будет зарегистрирована партия в Минюсте, после этого мы сможем регистрировать региональное отделение», – рассказал Тюрин.

Решение возродить Партию любителей пива связано с однообразием политического поля, пояснил организатор отделения в Татарстане. Он добавил, что пиво – это объединяющий символ, а один из главных принципов партии – вы имеете право как пить пиво, так его и не пить.

«Это очень веселая, позитивная партия и ни в коем случае не оппозиция существующей власти. Скорее, альтернатива для тех, кто не ходит на выборы», – заключил Тюрин.

Партия любителей пива, существовавшая в России в 90-е годы, возродилась. Председателем партии избрали бизнесмена Сергея Гришина. ПЛП поддерживают малый и средний бизнес и ставят перед собой задачу принять участие в региональных выборах в 2025 году и попасть на выборы в Госдуму.