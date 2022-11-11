Партия «Единая Россия» подвела промежуточные региональные итоги проекта «Детский спорт»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В исполкоме «Единой России» состоялось селекторное совещание, на котором были подведены промежуточные региональные итоги работы проекта «Детский спорт». В ходе разговора член Высшего совета партии, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт», зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина поблагодарила татарстанских единороссов за хорошую организацию IV Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6, который проходил в Казани с 10 по 14 октября.

«Это был очень высокий уровень. Спасибо, Казань», – сказала парламентарий.

Заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта «Детский спорт» и проекта «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова отметила, что фестиваль стал уже традиционным, а в этом году собрал в финале 64 команды из 45 субъектов Российской Федерации.

«Главное, в выигрыше остались все. Большое количество команд и здоровые, счастливые дети. Это можно считать главным итогом турнира», – сказала Ольга Павлова.

На совещании поднимались вопросы строительства спортивных объектов, которое в следующем году будет продолжено. Также было намечено провести 20-23 ноября в рамках партийной программы «Детский спорт» фестиваль по баскетболу 3х3 в Перми.

«Все обсуждаемые темы будут способствовать развитию и дворового, и школьного спорта. К 2023 году каждая школа в Российской Федерации должна иметь свой спортивный клуб. Также в следующем году продолжится формирование школьной лиги по различным видам спорта», – резюмировала Ольга Павлова.