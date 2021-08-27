Партия «Единая Россия» опубликовала народную программу, которая была принята на Съезде 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Народная программа состоит из двух разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». В каждый из них входят темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого россиянина.

В раздел «Благополучие людей» входит несколько блоков: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».

Например, в блоке «Крепкая семья» в России предлагается создать такую систему поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей.

Речь идет в том числе о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне; расширении сфер применения материнского капитала; поэтапном увеличении охвата соцподдержкой малообеспеченных семей с детьми; принятии федеральной стратегии обеспечения комплексной безопасности детей и т.д.

В раздел «Сильная Россия» вошли следующие темы: «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».

С полным текстом программы можно ознакомиться по ссылке.