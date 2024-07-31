Партийный десант в РТ проверил ход строительства и капремонта объектов народной программы

Фото: пресс-служба "ЕР"

В Алькеевском районе партийный десант во главе с руководителем фракции «Единая Россия» в районном совете, заместителем главы Рашитом Билаловым проверил ход строительства и капитального ремонта объектов в рамках народной программы партии.

В селе Верхнее Колчурино возвели новый фельдшерско-акушерский пункт. Партийцы оценили проведенные работы и осмотрели установленное оборудование. На строительство ФАПа бюджет республики выделил около 9 миллионов рублей. Работы здесь уже завершены, и со дня на день медпункт официально откроют. Еще один фельдшерско-акушерский пункт построен в селе Каргополь. Основные работы здесь также закончены – в ближайшее время сюда доставят необходимое оборудование.

«Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах проходит по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Совсем скоро жители смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь в комфортных условиях», - отметил Рашит Билалов.

Единороссы ознакомились и с ходом строительства 12-квартирного дома в селе Базарные Матаки и арендных домов для специалистов в селе Сектерме. Новые квартиры получат молодые специалисты, которые приезжают в район.

В Нижнекамском районе многоквартирные дома также стали предметом внимания партийного десанта.

Секретарь Нижнекамского местного отделения «Единой России», глава района Рамиль Муллин рассказал о работах по этой программе. Этим летом ремонт производится в 97 домах. В шести домах капитальный ремонт уже завершен. В целом, по всему объему работы выполнены на 66%. Остальным зданиям предстоят ремонт сетей теплоснабжения, крыш и фасадов. Срок по этим работам Рамиль Муллин поставил до 15 августа, по ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения – до 1 октября. Затраты будут покрыты из средств собственников, а также за счет бюджета республики и района, уточнил он.

«Капитальный ремонт в многоквартирных домах – это всегда большое количество строительного мусора, шума и неудобств для жителей. И это значительные финансовые вложения. Но если не взяться за работу, то о комфорте можно забыть. Благодарю большую команду, которая трудится на объектах. Впереди еще много работы, на вас надеются люди – верю, что не подведете. И спасибо жильцам за терпение – уже совсем скоро жизнь вернется в комфортное русло», - сказал мэр Нижнекамска.

В Черемшане секретарь местного отделения партии, глава района Рамиль Айбатов посетил Центральную районную больницу, где продолжается капремонт. Ранее здесь обновили терапевтическое и детское отделения. В этом году строители работают в хирургическом отделении и подвальной части здания, в будущем планируется привести в порядок хозяйственный блок первого этажа и благоустроить территорию.

«Строительные работы ведутся последовательно. Терапевтическое и детское отделения в мае переехали в обновленные кабинеты и палаты. На эти цели потрачено 50 миллионов рублей, - рассказала главный врач ЦРБ Лилия Муртазина. – Пока медицинское оборудование и мебель еще не доставлены. В этом году на обновление больницы выделили еще 51 миллион рублей».

Рамиль Айбатов добавил, что ремонт не мешает рабочему и лечебному процессу.

«Хирургическое отделение временно разместилось на первом этаже, в бывшем родильном отделении. Оно принимает пациентов в обычном режиме, - сообщил он. – В начале месяца строители привели в порядок крышу. В подвале обновляется отопительная система».

Специалисты уже установили в хирургическом отделении пластиковые окна, заменили батареи и электропроводку, разместили пожарные извещатели. Мастера выровняли стены и занялись их покраской, в ближайшее время приступят к монтажу новых дверей.

Помимо прочего, планируется привести в порядок водопровод и канализационную сеть, сделать косметический ремонт в помещениях и приобрести современную мебель.

Казанские единороссы проверили ход ремонтных работ в образовательном учреждении. Депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов и секретарь первичного районного отделения Московского района Казани, депутат Казгордумы Олег Калимов посетили лицей-интернат №2 для мальчиков, проявивших выдающиеся способности. О ходе ремонтных работ рассказали директор лицея Булат Гиниятуллин и представители подрядной организации.

Лицей расположен на улице Шамиля Усманова – в трехэтажном здании 1964 года постройки. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт пищеблока. Сегодня в лицее – 42 преподавателя и 300 учеников. Это учреждение с круглосуточным пребыванием воспитанников – учащихся 6-7 классов. Важной спецификой работы является олимпиадное движение. Систематическая и целенаправленная подготовка ребят к олимпиадам позволяет им достигать успехов в интеллектуальных конкурсах всех уровней.

«Я очень рад, что в нашей республике есть школы, где дети получают прекрасные знания и подготовку к олимпиадам международного уровня. Это свидетельствует о высоком уровне образования в нашей стране и о том, что мы делаем все возможное для развития потенциала молодежи. Уверен, благодаря таким учреждениям Татарстан будет развиваться, а наши дети смогут достичь новых высот в науке и образовании», – прокомментировал Олег Калимов.

В рамках текущего ремонта обновят кровлю и обрешетку, полностью заменят внутридомовые инженерные системы. Также специалисты выполнят комплекс отделочных работ, установят новые двери и приведут в порядок входную группу. В учреждение привезут удобную мебель, оргтехнику и оборудование. Кроме того, преображения ждут спортзал и актовый зал.

«Сам недавно завершил строительство второго хосписа и представляю, как сложно в сжатые сроки выполнить такой объем работы. Потрясен масштабами и вижу, что подрядчики укладываются в план. Хочу отметить, что здесь используют строительные и отделочные материалы лучшего качества – современные, экологичные и безопасные для детей», - поделился впечатлениями Владимир Вавилов.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в 2022 году. В рамках проекта активисты «Единой России» контролируют выполнение народной программы партии. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество и сроки работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.