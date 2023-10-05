«Партийный десант» Татарстана проверил, как идет ремонт больницы, ДК и спортшколы

Татарстанский «Партийный десант» регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках народной программы ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ на объектах социальной сферы в Мамадышском, Буинском, Кукморском и Нурлатском районах, а также в Казани.

Фото: татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия»

Депутаты Казанской городской Думы в рамках выездного заседания ознакомились с нововведениями в РКБ. Депутатам представили новую регистратуру и маршрутизацию, которая сокращает время оказания помощи пациенту в три раза.

В ходе осмотра депутаты отметили, что модернизация помогла создать комфортные условия для посещения больницы и проведения необходимых лечебных процедур.

По результатам выездного заседания принято решение ввести единые дни приема депутата по вопросам оказания медицинских услуг населению.

Мэр Казани, секретарь казанского местного отделения партии Ильсур Метшин оценил благоустройство, проведенное в казанской спортшколе «Мотор». Здесь открыли новое футбольное поле с беговыми дорожками.

На территории одной из старейших спортивных школ Казани завершилось создание полноразмерной футбольной площадки с легкоатлетическими дорожками. Работы прошли по республиканской программе. Юные спортсмены продемонстрировали на новом поле навыки игры в футбол.

В свою очередь депутат Совета Мамадышского района Светлана Ханова осмотрела, как началось строительство первого в Татарстане розария. Он разместился на территории промышленного парка «Вятка». Розарий возводит уроженец Мамадыша Ромик Палян.

Сейчас рабочие поднимают фундамент будущей теплицы, которая займёт 1,1 гектара земли. Ещё 1620 кв. метров отведены под сервисную зону: тут расположатся миксеры для полива и орошения растений, запасы воды для непредвиденных случаев, линии сортировки, упаковки, охлаждения роз.

В Нурлатском районе глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дамир Ишкинеев торжественно открыл для жителей новую дорогу длиной 680 метров. Она построена по республиканской программе.

В Буинском районе «партийный десант» изучил, как ведется строительство школы искусств, осмотрел здание Центрального стадиона и спорткомплекс «Яшьлек». Среди проверяющих был и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава района Ранис Камартдинов.

В Кукморском районе депутаты Совета Байлянгарского сельского поселения Ильнар Каримуллин и Габдельнур Шамсутдинов посетили Байлангарский Дом культуры, где ознакомились с ходом работ по капитальному ремонту. ДК функционирует с 1986 года.

Здание давно надо было привести в порядок, его включили в народную программу партии в этом году. Депутаты убедились, что работы здесь идут по графику. Сейчас идет отделка помещений. Залы клуба и библиотеки будут оформлены в едином стиле.