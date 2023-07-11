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Общество 11 июля 2023 15:56

Партийный десант Татарстана проследил за ремонтом столовой в школе Дрожжановского района

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В рамках проекта «Партийный десант» заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», заместитель главы Дрожжановского района, депутат Совета Дрожжановского муниципального района Алексей Ярухин посетил Нижнечекурскую среднюю школу, где проконтролировал ремонт столовой. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»


Совместно с директором школы Айсылу Шигабутдиновой и секретарем Нижнечекурского первичного отделения ЕР, главой Нижнечекурского сельского поселения Олегом Албутовым он ознакомился с ходом капитального ремонта. Сейчас проведен демонтаж стен и полов в столовой, обновлена канализационная система, планируется замена плит для приготовления пищи в пищеблоке.

«Важно, чтобы к началу учебного года учащиеся были готовы получать качественное и горячее питание в школе», – сказал Алексей Ярухин.

Напомним, «Партийный десант» является постоянным федеральным партпроектом «Единой России». Единороссы и сторонники партии вместе с активистами контролируют качество и сроки ремонтно-строительных работ на объектах социального значения, которые включены в народную программу.

#Единая Россия
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