Партийный десант Татарстана продолжает контролировать объекты народной программы

Партийный десант «Единой России» Татарстана продолжает обход социально значимых объектов, построенных или отремонтированных в рамках народной программы.

Так, в селе Верхняя Каменка Черемшанского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. Здание реконструировано при поддержке руководства республики, на эти цели выделено более 17 млн рублей. Кроме того, благодаря грантам руководство ДК приобрело оборудование на сумму 10 млн рублей. На открытии Дома культуры секретарь местного отделения партии, глава Черемшанского района Рамиль Айбатов выразил слова благодарности Раису Татарстана Рустаму Минниханову, строителям за проведенные работы.

В здании на 180 мест обновлены двери, окна, потолки, электрические, канализационные, водопроводные, тепловые сети. Здесь также разместился тренажерный зал для любителей спорта.

Фонд библиотеки Дома культуры насчитывает более пяти тысяч книг на татарском языке, 4 100 – на русском. В библиотеку записано около 400 читателей.

Депутат Госдумы Альфия Когогина проверила ход строительства сетей водоснабжения в Тукаевском районе республики. На первом этапе производства работ удалось улучшить качество водоснабжения жителей двух крупных поселков – Малой Шильны и новой части села Азьмушкино. Вопрос о строительстве новых сетей был включен в народную программу «Единой России» по просьбе жителей. Было принято решение реализовать масштабные работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», программы «Чистая вода» с софинансированием из федерального и республиканского бюджетов.

В этом году завершены работы первого этапа: прокладка сетей водопровода протяженностью 26,353 км с установкой 15 распределительных камер и 20 колодцев, установка повысительной насосной станции на 5 насосов, зона санитарной охраны насосной станции с дорожным покрытием. На втором этапе реконструкции чистую питьевую воду получат жители поселков Большие Шильны, Белоус, Калмаш, Новый и другие, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В Новошешминском районе открыта спортивная площадка для особых детей «Олимпушка». К открытию приурочили спортивный праздник, который прошел с участием партдесанта. Для малышей провели спортивные состязания, организовали выступление аниматоров.

Игровая зона оборудована для досуга детей с ограниченными возможностями здоровья. Садик работает с 1987 года, сегодня его посещают 130 детей. На реновацию объекта было выделено 900 тысяч рублей.

«Новый спортивный объект дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья играть и заниматься физической культурой наравне с другими малышами», – рассказала исполнительный секретарь Новошешминского отделения партии Светлана Васильева.

Напомним, народная программа – это стратегический документ партии «Единая Россия», сформированный на основании почти 2,5 млн предложений и обращений граждан страны и затрагивающий в той или иной степени все сферы жизни.