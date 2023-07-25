Партийный десант Татарстана принял участие в открытии новой дороги и школы

Активисты татарстанского отделения «Единой России» приняли участие в открытии школы искусств имени Салиха Сайдашева в Высокогорском районе и дороги в Кайбицком районе. Строительство объектов велось в рамках народной программы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Наши жители удачливы в отношении дорог. В сельской местности района их построено 98%. Победа — маленькая деревня, но до нее также удалось проложить щебеночную дорогу. Внутрипоселковые дороги в селах строим на средства самообложения. Если эта программа будет действовать и дальше, то проблему дорог мы решим в течение нескольких лет», — поделился секретарь местного отделения «Единой России», глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.

Дорожное строительство — одна из самых востребованных услуг для населения. Качество дорог продлевает срок эксплуатации техники, является залогом безопасного проезда. Поэтому их строительство и ремонт — одна их первоочередных задач руководства.

В Высокогорском районе районе открылось отделение школы искусств имени Салиха Сайдашева. В здании с 1975 по 2017 годы располагалась сельская школа. В новом учреждении обучение будет вестись по 12 специальностям, в том числе изобразительному искусству, хореографии, музыке.

Перерезал символическую ленту глава района Равиль Хисамутдинов. «Как говорится, глаза боятся, а руки делают!» — напутствовал он и поблагодарил руководство республики за оказанную поддержку.

Строительство стало возможным благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». За качеством работ следили единороссы — в рамках проекта «Партийный десант» народной программы партии.