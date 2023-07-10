Партийный десант Татарстана контролирует благоустройство пространств и качество водоемов

В рамках проекта «Партийный десант» активисты партии «Единая Россия» посетили благоустраиваемые общественные пространства и проконтролировали качество водоемов в Бугульме и Мамадышском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»

Активисты во главе с секретарем местного отделения «Единой России», главой Бугульминского района и мэром Бугульмы Линаром Закировым изучили, как ведется благоустройство территории, прилегающей к городскому водоему по улице Мусы Джалиля. Сейчас здесь обновляют сквер с каскадом фонтанов. Планируется обустроить пирс на водоеме и установить малые архитектурные формы. На сегодняшний день выполнено озеленение и благоустройство. Завершение работ намечено на осень. Объект в 2020 году одержал победу в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения».



«Вместе с горожанами, депутатами, архитекторами и строителями мы занимались этим проектом поэтапно в течение трех лет. Привлекли колоссальные средства из федерального бюджета. Появились новые общественные пространства для людей разных возрастов и интересов. Теперь это локальный центр притяжения наших бугульминцев — с огромным культурным, историческим и природным потенциалом!» — заявил Линар Закиров.

В Мамадышском районе партийный десант узнал, как организована очистка дна реки Берсут у села Камский леспромхоз. С ходом работ ознакомились начальник Управления экономики и проектной деятельности Министерства экологии РТ Ильнур Насретдинов, начальник отдела водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского управления Росводресурсов Артем Артемьев, секретарь Урманчеевского первичного отделения «Единой России» Анатолий Ильин, представители НПО Геоцентр РТ, исполкома Мамадышского района и подрядной организации ООО «Татмелиоводстрой».

На данный момент со дна реки вынуты донные отложения в объеме 61 тыс. куб. метров. Общая готовность объекта достигает 51%. После расчистки русла семикилометровой реки ожидается улучшение экологической обстановки в месте проживания 15 тыс. человек.

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.