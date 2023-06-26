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«Партийный десант» в трех районах Татарстана проверил, как выполняются народные программы
В рамках проекта «Партийный десант» активисты татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» посетили строящиеся объекты народной программы в Сабинском и Тетюшском районах, а также в Нижнекамске.
Секретарь Тетюшского местного отделения «Единой России», глава района Рамис Сафиуллов проверил, как идут работы по благоустройству пляжа. «Несмотря на проводимые работы, пляж доступен для посещения. В скором времени на территории пляжа будет организована работа мини-кафе. Для обеспечения безопасности здесь дежурят спасатели», – отметил Рамис Сафиуллов.
Секретарь Нижнекамского местного отделения «Единой России», глава района Рамиль Муллин посетил арт-резиденцию «База», расположенную на улице Лесная в Нижнекамске. Совсем скоро данный объект обзаведется театральной, музыкальной и танцевальной студиями, а также мастерскими. Кроме этого в арт-резиденцию войдет игротека и кафе, одно из которых будет литературным. В настоящее время здесь провели демонтаж, заменили кровлю, на днях завершили штукатурные работы и приступили к чистовой отделке помещений.
Глава Тимершикского сельского поселения в Сабинском районе Айдар Хазиев оценил ход работ на дорожном участке, который также был включен в партийную народную программу. Все работы выполняются в соответствии с графиком.
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