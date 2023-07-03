Партийный десант РТ проверил строительство молочного комплекса, школы и спортплощадки

В рамках проекта «Партийный десант» активисты Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» посетили строящиеся объекты и проконтролировали ход работ в Тюлячинском, Черемшанском и Сабинском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Секретарь Тюлячинского отделения «Единой России», глава района Назип Хазипов посетил молочный комплекс «Игенче» на 110 коров. Он состоит из одного корпуса с доильным молочным блоком и четырех сооружений: дезинфекционного барьера, санпропускника, лагуны и пожарного резервуара. С достижением полной эксплуатационной мощности прогнозируемый надой молока на одну корову составит 7 тыс. килограммов.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава Черемшанского района Рамиль Айбатов проверил ход капитального ремонта в здании школы №1 имени П. С. Курасанова. На сегодняшний день выполнено около 70% работ от запланированного. Закончены работы по монтажу оконных откосов, подоконников, стяжке пола, облицовке стен. Выполнен монтаж перекрытия второго этажа старого корпуса и кровли здания, трубопровода отопления. Проложены электросети, водоснабжение и водоотведение. Также проложены сети охранной сигнализации и телевидения.

Секретарь первичного отделения «Единой России», глава поселения Иштуганский поселок Сабинского района Дамир Гайнутдинов проверил ход работ на объекте народной программы партии — универсальной спортивной площадке. Строительство подходит к завершению, отклонений от графика нет. Первые игры на стадионе запланировано провести в сентябре.