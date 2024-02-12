Партийный десант РТ осмотрел объекты в Лениногорском районе, Бугульме, Буинске и Тюлячах

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Партийный десант Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» проинспектировал социальные объекты в Лениногорском районе, Бугульме, Буинске и Тюлячах.

В Бугульме партийный десант в составе секретаря местного отделения партии и главы района Линара Закирова и депутатов — членов фракции «Единая Россия» в Совете района посетили Березовскую начальную школу — детский сад. Закиров пообщался с педагогами и детьми. По его оценке, в образовательном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания и получения новых знаний и умений. Учреждение работает с 1983 года. Здание не ремонтировалось со дня открытия. Сейчас здесь имеются две дошкольные группы: младшая — от года до двух лет и старшая — от трех до семь лет. В 2022 году детсад победил в конкурсе грантов ПАО «Татнефть». На 7,5 млн рублей модернизировали компьютерный класс и музыкальный зал, а также создали выставочный зал для профориентационных мероприятий. Обновление провели в рамках народной программы.

В Лениногорском районе партийный десант под руководством секретаря Старокувакского первичного отделения «Единой России» и главы сельского поселения Ирины Сушковой осмотрел местную школу, где открылся образовательный центр «Точка роста».

С первых дней ученики и педагоги по достоинству оценили возможности и преимущества центра. Современное оборудование, наборы реактивов и приборов, которыми оснащены лаборатории «Точки роста», превратили привычные уроки физики, химии и биологии в увлекательное путешествие в мир науки.

«Внеурочные занятия ведутся по новым программам. Так, „Мир вокруг меня“, „Электрон“, „Химическая лаборатория“, „Удивительное рядом“, „Атом“ — это всё для 7-х, 8-х, 9-х классов. А цикл „Путешествие по стране ЛЕГО“ — работа с конструкторами, рассчитанная на учеников средних классов. Дети проводят различные опыты и свои мини-исследования. Делятся результатами с учителями, рассказывают родителям», — пояснила директор школы Наталья Косухина.

Модернизация школы состоялась в рамках народной программы «Единой России». Сегодня здесь обучаются 103 ребенка, преподают 22 педагога.

Партийный десант во главе с депутатами Государственной Думы Рустамом Калимуллиным и Маратом Нуриевым осмотрел здание молодежного центра «Киләчәк» в селе Тюлячи. Объект откроется 14 февраля, а возвели его по народной программе «Единой России». Реализация государственной молодежной политики была и остается одной из приоритетных задач, стоящих перед руководством района. Всего в Тюлячинском районе проживают 3936 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Здесь действуют четыре общественных молодежных объединения, в которые вовлечены 112 человек.

В новом трехэтажном здании разместятся молодежный центр «Олимп», центр молодежных формирований «Форпост», Тюлячинское отделение «Движения первых», центр «Юнармия», центр детского творчества, детская музыкальная школа и библиотека.

«Верю, что центр станет местом притяжения для молодежи района. Здесь каждый найдет для себя полезное и интересное занятие, получит возможность для самореализации и раскрытия творческого потенциала», — подчеркнул Марат Нуриев.

Секретарь Буинского местного отделения партии и глава района Ранис Камартдинов совместно с секретарем первичного отделения Нижненаратбашского сельского поселения Рафаэлем Шарафутдиновым оценил ход ремонтных работ в местном клубе.

Здание эксплуатируется с 1985 года. В нем ни разу не делали капремонт. Здесь не было воды и нормального освещения. Работники для заполнения отопительной системы использовали талую воду. После капитального ремонта обновятся все коммуникации: водоснабжение, водоотведение, отопление, электросети, вентиляция. Так же приведут в порядок кабинеты, коридоры, холл, зрительный зал и сцену.

Кроме того, рабочая группа осмотрела пищеблок Старостуденецкой школы, где обучаются 109 детей. Здесь планируют провести масштабный ремонт. В зале установят современное оборудование, заменят мебель и посуду.

«Школьная столовая — главное место, где ребенок приучается к здоровому питанию. Дети проводят здесь много времени, получая заряд энергии на весь день. Именно поэтому важно не только обеспечить качественный и вкусный обед, но и создать уютное и функционального пространство», — заявил Ранис Камартдинов.